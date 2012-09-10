Афганцы берут под контроль тюрьму в Баграме близ Кабула

В Афганистане тюрьма в Баграме, где содержатся боевики-талибы и подозреваемые в террористической деятельности, расположенная на территории одной из крупнейших баз НАТО в стране, переходит в руки властей. Американские военные намереваются передать её афганским.

Этот шаг станет частью условий договора о передаче всех афганских тюрем под местный контроль накануне вывода войск НАТО из Афганистана, намеченного на конец 2014 года, отмечает Би-Би-Си.

Президент Афганистана Хамид Карзай высоко отозвался об инициативе передачи Баграма под контроль местных властей, назвав это победой национального суверенитета.



В общей сложности в тюрьме содержится более трех тысяч заключенных, в том числе 50 иностранных граждан, которые не подпадают под договор о передаче, подписанный в марте.

По словам представителя НАТО, 99% заключенных находятся под юрисдикцией афганских властей. Остальные пока останутся во власти американских военных.

США оставляют за собой право задерживать и арестовывать подозрительных людей на территории Афганистана, но при этом намерены передавать афганских заключенных местным властям.

"АН" писали, что минувшей зимой американские солдаты сожгли в Баграме несколько экземпляров Корана, что привело к массовым протестам и волне убийств по всему Афганистану.