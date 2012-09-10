Олланд: сверхбогатые французы будут отдавать 75% своих доходов. ВИДЕО

Во Франции сверхбогатым людям придётся отдавать государству три четверти своих доходов. Это подтвердил в понедельник президент Франсуа Олланд, обещавший повышение налогов в ходе избирательной кампании.

75%-й новый налог на доходы сверхбогатых граждан страны будет веден в ближайшее время. По словам Франсуа Олланда, эта мера направлена не столько на увеличение доходов казны, сколько на то, чтобы привлечь самых обеспеченных граждан к решению проблем всего общества.