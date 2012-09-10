Участница «Восточного базара» носила на себе драгоценностей на десятки тысяч $

Костюм и украшения россиянки Юлианы КРИВОШАПКИНОЙ, приехавшей на конкурс из Республики Саха (Якутия), были, по оценке зрителей, самыми запоминающимися.

Как выяснил у якутчанки корреспондент «Аргументов недели – Крым», общая стоимость ее сценического антуража составила несколько десятков тысяч долларов. А вес только серебряных украшений – 5 килограмм.

Как пояснила носительница сокровищ, над разработкой ее образа трудились якутские умельцы – мастера, по мнению участницы конкурса, своего дела. Якутские женщины, по признанию КРИВОШАПКИНОЙ, очень любят наряжаться.

Обилие серебряных изделий Юлиана объяснила традицией своего народа носить различные обереги, среди которых изделия из этого металла ценятся особо. Также она рассказала, что предки якутов носили на себе «защитного» серебра в различных нательных украшениях весом до 30 килограммов. О тяжести своего «хенд мейда» она упомянула скромно: «Ну, около пяти килограммов».

Все время, пока конкурсантка находилась за сценой и в гримерке, ее неизменно сопровождал спортивного вида якут. Однако в наличии охраны Юлиана КРИВОШАПКИНА почему-то не призналась.