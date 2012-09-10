Вице-президент Ирака не хочет на родину, где его должны повесить по приговору

Вице-президент Ирака Тарик Хашеми, который сейчас скрывается в Турции, назвал вынесенный ему на родине смертный приговор политически мотивированным, а сам процесс - пародией на судебные разбирательства.

Он заявил в понедельник, что не вернется из Турции в Ирак в течение 30 дней, как требует официальный Багдад.

"Вчера премьер-министр Малики и его [...] судебная власть сыграли заключительную сцену театральной кампании, развернутой против меня в ходе судебного процесса, который был пародией на настоящие судебные разбирательства. На самом деле там творился хаос", - заявил Хашеми на пресс-конференции в Анкаре.

"АН" писали, что в воскресенье экс-премьеру Ирака Хашеми заочно вынесен смертный приговор.

Хашеми признан судом виновным в командовании эскадронами смерти. По словам иракских обвинителей, Хашеми был причастен к 150 убийствам. Во время судебного процесса, на котором сам обвиняемый отсутствовал, некоторые из его бывших телохранителей заявили, что убивали по его приказу. Суд также признал виновным в совершении двух убийств зятя Хашеми и приговорил его к смертной казни через повешение. Он был самым высокопоставленным политиком-суннитом в Ираке, и суд над ним привел к политическому кризису в стране.

"Еще раз заявляя об абсолютной невиновности как меня самого, так и моей охраны, я категорически отрицаю и никогда не признаю этот несправедливый, пристрастный, политически мотивированный приговор", - сказал бывший иракский вице-президент и пообещал продолжить службу на благо своей родины.

Хашеми также обвинил иракское правительство, в котором преобладают шииты, в разжигании религиозной вражды и призвал своих сторонников продемонстрировать "пример самодисциплины".

Политический кризис, связанный с Хашеми, совпал с очередной вспышкой насилия в Ираке.

В слегка завуалированном высказывании, где речь явно шла об Иране, Хашеми пожаловался на "растущее влияние соседних стран на наши внутренние дела".

Многие иракские сунниты считают, что они подвергаются нападкам со стороны шиитов, чье влияние усилилось после того, как в страну вошли американские войска.

Напомним, вчера в шиитских районах Ирака взорвалось несколько бомб, погибло свыше 60 и ранены сотни людей.