Талибы объявили охоту на принца Гарри в Афганистане

Боевики движения "Талибан" угрожают убийством британскому принцу Гарри. Внук королевы Великобритании Елизаветы II прибыл на британскую военную базу Camp Bastion в провинции Гильменд в Афганистане для прохождения военной службы в качестве пилота боевого вертолета Apache.

Пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид заявил: "Все, кто сражается на территории Афганистана на стороне США - наши враги, и мы будем их атаковать". Он отметил, что наследник британского престола является их главной мишенью.

Муджахин утверждает, что "талибан" будет делать все возможное, чтобы арестовать или убить принца Гарри.

Принц Гарри прибыл на военную базу Camp Bastion 7 сентября. Предполагается, что в течение четырех месяцев он будет проходить практику в качестве военного пилота 622 эскадрильи 3 полка армейской авиации Великобритании. В его задачи будет входить нанесение ударов по позициям талибов, а также обеспечение воздушного прикрытия во время миссий войск специального назначения.