В Керчи на автобусной остановке в третий раз нашли труп

В Керчи, на автобусной остановке «Дружба», в районе Аршинцево, ранним утром 10 сентября был найден труп мужчины.

Как стало известно собкору«Аргументов недели – Крым»в Керчи, о находке сообщил прохожий, звонок в милицию поступил в 03:30 ночи. Погибший – керчанин, проживал в соседнем микрорайоне, на улице Ворошилова.

Официальная причина смерти будет известна после вскрытия. По предварительной информации, на теле 45-летнего мужчины – многочисленные ушибы и ссадины, нос сломан.

В районе автобусной остановки, на которой нашли тело, остались лужи крови. На дороге, ведущей к остановке, видны два следа, похожие на следы волочения.

Напомним, в октябре прошлого года, рядом с остановкой, в микрорайоне Аршинцево, в камышах был найден мумифицированный труп мужчины.

Кроме того, 13-го марта текущего года на улице Буденного, неподалеку от автобусной остановки, у болота, обнаружили тело пожилого мужчины. Труп также был мумифицирован.