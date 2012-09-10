Мэр Феодосии Александр Бартенев: Коктебель надо спасать

Сегодня на аппаратном совещании исполкома городской голова Феодосии Александр БАРТЕНЕВ выразил обеспокоенность, что поселок Коктебель превратили в непривлекательное место, хотя есть еще много людей, кто предан ему и приезжает туда ежегодно.



Представитель городского отдела милиции заявил, что «гастролеров» - заезжих воров в целом в регионе стало меньше, однако в Коктебеле ситуация с преступностью все лето оставалась критической, передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Феодосии. Оперативники в должной мере не справлялись со стихийной торговлей и прочими нарушениями.



Мэр Феодосии вспомнил приезд министра курортов и туризма Крыма Александра ЛИЕВА в Коктебель, когда удалось обнаружить несколько точек несанкционированной торговли, но стоило руководству покинуть пределы поселка, как открылись новые точки. Незаконная торговля достигла такого масштаба, что милиция не была способна удерживать весь поселок под контролем. Одиночными выездами проблему не решить, сделал вывод мэр.



«Коктебель надо спасать, - заявил БАРТЕНЕВ, - все, что будет в силах города, мы сделаем».

Тэги: рост преступности, Феодосийский горсовет, Минкурортов Крыма, Коктебель, стихийная торговля, Александр Бартенев, Александр Лиев, Крым