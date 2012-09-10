Принц Гарри в четверг прибыл в Афганистан для прохождения службы в качестве пилота вертолета Королевских ВВС, боевики радикального движения "Талибан" сразу заявили, что готовы убить одного из наследников престола Великобритании.

"Мы сделаем все возможное, чтобы убить принца Гарри и других британских военнослужащих на базе в Гильменде. Мы не стремимся похитить его. Он - наша цель, и мы убьем его", - заявил представитель "Талибан" в телефонном интервью.

Принц Гарри находится на главной британской базе "Кэмп Бастион" в Гильменде.