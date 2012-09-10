Мотоциклист, сопровождавший кортеж Обамы, погиб, перекрывая дорогу

Во время визита президента США Барака Обамы в Палм-Бич офицер полиции штата Флорида, сопровождавший кортеж американского президента, погиб, перекрывая дорогу. Его сбил пикап Ford F-150, передает ABC News.

Пресс-секретарь округа Тери Барбера сообщила, что инцидент произошел в воскресенье, 9 сентября. Полицейский, ехавший на мотоцикле впереди президентского кортежа, готовился закрыть шоссе номер 95, после чего должен был замкнуть колонну автомобилей. Однако именно в этот момент его сбил пикап Ford F-150. Пострадавший был доставлен в близлежащий медицинский центр, однако врачи оказались бессильны.

Погибший офицер проработал в полиции 20 лет, 18 из них - мотоциклистом. 55-летний Брюс Лорен в 2005 году был удостоен награды за особые заслуги Комитета по безопасности движения в Палм-Бич. Он был одним из немногих правоохранителей штата, кому доверили охрану президента.

По словам пресс-секретаря, водителю пикапа обвинений пока не предъявлено. Расследование дела продолжается.

Барак Обама принес соболезнования родственникам погибшего.