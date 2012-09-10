На Корсике взорвали семь супермаркетов
10 сентября 2012, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на понедельник на французском острове Корсика взорваны семь супермаркетов, внутри зданий магазинов сработали взрывные устройства. В результате взрывов никто не пострадал, здания понесли незначительный ущерб.
Об этом сегодня сообщает Le Figaro.
На острове были взорваны торговые точки трех сетей, расположенные в четырех городах. Больше всего магазинов пострадало у сети Leclerc: два в Аяччо и по одному в Сен-Флоране, Бастии и Алистро. Также взрывные устройства сработали у супермаркета Geant и магазина спортивных товаров Decathlon в Аяччо.
Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял, полиции также неизвестно, кто стоит за взрывами.