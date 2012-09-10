Известный американский издатель предложил $1 млн за декларации Ромни

Ларри Флинт - издатель американского журнала Hustler и известный деятель порноиндустрии предлагает $1 млн тому, кто сможет предоставить ему неопубликованные налоговые декларации кандидата в президенты США от Республиканской партии Митта Ромни.

Об этом в понедельник сообщает телекомпания CNN.

Ларри Флин известен тем, что выступает против республиканцев. Свою рекламу о декларациях Ромни Флинт разместил в очередном номере газеты The Washington Post. А в 2008 году он снял порнографический фильм с двойником бывшего кандидата в вице-президенты США Сары Пэйлин.

Напомним, Ромни обнародовал свои налоговые декларации за два последних года. Однако демократам этого показалось недостаточно, и они призвали бывшего губернатора Массачусетса опубликовать данные о своих доходах за последние 10 лет. Но Ромни заявил, что не собирается этого делать.