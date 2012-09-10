Барак Обама упрекнул Митта Ромни в плохих расчетах

Выборы президента США состоятся 6 ноября, президент США Барак Обама в ходе предвыборной агитации упрекнул своего конкурента Митта Ромни в проблемах с математикой и раскритиковал экономическую программу республиканцев.

Обама не получил ответа от Ромни, как он, в случае избрания на пост президента США, собирается бороться с уже существующим дефицитом, обещая при этом снизить налоги?

"Республиканцы не смогли ответить на вопрос, как они собираются возмещать пять триллионов долларов от снижения налогов и два триллиона долларов трат на оборонную сферу, и все это, не повышая налоги на средний класс. Это не смелое лидерство — это плохие расчеты. Я бы за них поставил низший балл. Я отказываюсь от такого плана. Я не собираюсь просить семьи среднего класса отказываться от платы за жилье или расходы на детей, чтобы обеспечить налоговые льготы кому-то вроде меня или господина Ромни", - заметил Барак Обама.

Рейтинг Барака Обамы заметно выше, чем у Митта Ромни — 49 процентов против 44-х.