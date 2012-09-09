Джордж Сорос: «Германия может спасти евро или уничтожить его»

Германия может спасти Европейский союз или уничтожить его, судьба евро решиться в Германии- основной тезис эссе легендарного американского финансиста и инвестора Джорджа Сороса, которое он опубликовал в немецком журнале «Spiegel».

Сорос пишет, что с начала мирового финансового кризиса после краха американского инвестиционного банка, за развал ЕС в большой степени несет ответственность канцлер Германии Ангела Меркель. Так, требование Меркель о том, чтобы каждая страна выступала гарантом своих финансовых институтов – «было первым шагом в процессе распада, который сейчас грозит уничтожить весь Европейский Союз».

В течение последних трех лет с кризисом ещё можно было относительно легко справиться. Но Германия, по мнению Сороса, не смогла думать «шире границ своей тарелки», что только усугубило проблемы. Решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) в прошлый четверг о неограниченной покупке государственных облигаций проблемных стран еврозоны, не остановит раскол в ЕС между странами-должниками и кредиторами.

Сорос провёл параллель между кризисом евро и международным банковским кризисом 1982 года. Тогда МВФ спасал международную банковскую систему таким образом, что страны с большой задолженностью получал кредит, который их удерживал от национального банкротства. Однако, странам-должникам пришлось потом заплатить за это тяжелую цену – их охватила длительная депрессию. Латинская Америка страдала этим почти целое десятилетие.

«Сегодня Германия играет ту же роль, что МВФ в 80-е годы. Условия немного отличаются, но эффект тот же», - считает Сорос.

Франсуа Олланд, новый президент Франции - очевидный кандидат, который может предложить альтернативную политику для Европы. Благодаря формированию единого фронта с Италией и Испанией, Франция могла бы обеспечить экономически надежную и политически привлекательную программу для того, чтобы сохранить общий рынок.

Германия могла бы решить: присоединяться к этому фронту или нет. При этом целью было бы - не исключить Германию, а изменить ее политическую позицию.

Но, к сожалению, Франция, видя решительное противодействие со стороны Германии, не решается объединиться с Италией и Испанией. Канцлер Меркель является не только сильным лидером, но и очень умным политиком, который знает, как разобщить оппонентов.