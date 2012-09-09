Пхеньян пригрозил утопить южнокорейских провокаторов в Жёлтом море

Корабли Южной Кореи, несмотря на предупреждения, "практически каждый день вторгаются в территориальные воды КНДР, устраивают провокационные стрельбы в районе пяти островов, включая Ёнпхёндо", заявил официальный Пхеньян.

Северная Корея пригрозила утопить в Жёлтом море "южнокорейских провокаторов по приказу верховного главнокомандующего Ким Чен Ына", если те не прекратит вылазки на спорную территорию.

"[Северокорейские корабли] готовы начать решительную битву в соответствии с оперативным военным планом, лично разработанным лидером КНДР, [который] 17 августа приказал в ответ на провокации противника нанести мощные контрудары и развернуть великую войну за воссоединение родины", - гласит пресс-релиз командования юго-западным фронтом КНДР, который цитирует информационное агентство ИТАР-ТАСС.

Пять островов, расположенных неподалеку от северной разграничительной линии, которая проходит по Жёлтому морю, уже давно являются причиной споров двух государств. Эту линию ООН утвердила в качестве границы по окончании корейской войны 1953 года, однако КНДР ее не признает.