Вице-президент Ирака аль-Хашими приговорён к смертной казни за терроризм

Суд в Ираке приговорил вице-президента страны Тарика аль-Хашими, суннита по вероисповеданию, к смертной казни за причастность к террористической деятельности заочно. Ордер на его арест был выдан в декабре минувшего года.

Лидера Исламской партии, входящей в либерально-патриотический блок "Аль-Иракия" бывшего премьер-министра страны Айяда Алауи, обвиняют в причастности к нападениям на сотрудников сил безопасности и шиитских паломников, напоминают Вести. После выдачи ордера на его арест Тарик аль-Хашими укрылся в Иракском Курдистане, не признав своей вины.

В настоящее время Тарик аль-Хашими находится в Турции. По его словам, это дело имеет "конфессиональную подоплеку", а премьер Нури аль-Малики, являющийся шиитом, "преследует суннитов в стране".