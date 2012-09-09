В Ираке число жертв терактов в нескольких регионах превысило 60

В Ираке в воскресенье теракты, кроме Киркука и деревни Эд-Дуджейль, произошли так же в городах Самарра, Басра и Туз-Хурмату. Более 60 человек стали жертвами взрывов, прокатившихся по всей стране, около 250 получили ранения.

"АН" писали, что ранее сообщалось о двух десятках погибших.

Один из последних терактов произошел около мечети в городе Эль-Амара на юго-востоке Ирака. В результате взрыва двух заминированных автомобилей погибли не менее 16 человек, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось о крупных терактах в городах Киркук на севере страны и в д. В Киркуке жертвами стали по меньшей мере 11 рекрутов, собиравшихся записаться в ряды иракской армии. В Эд-Дуджейль боевики напали на военную базу, погибли 11 военнослужащих.

Кроме этого, в результате взрыва двух заминированных автомобилей около французского консульства в городе Насирия, погиб один человек и еще четверо были ранены.



Рост напряженности в Ираке связан с исторически сложившимся противостоянием двух крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Согласно переписи 1997 года, 66% населения Ирака составляют мусульмане-шииты, 34% - сунниты.