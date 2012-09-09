В Германии на фестивале курдской культуры были ранены 80 полицейских

В западногерманском г. Мангейм произошли беспорядки на фестивале курдской культуры, 80 сотрудников полиции получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Всего в ходе беспорядков задержан 31 человек, поврежденными оказались 13 полицейских машин.

Беспредел начался поздно вечером 8 сентября 2012 г., когда организаторы не разрешили 14-летнему подростку пронести флаг запрещенной группировки. Началась потасовка. Охранники справиться с толпой не смогли, была вызвана полиция. В прибывших полицейских полетели камни, бутылки, петарды. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили перечный газ, сообщает РБК.



На фестиваль в Мангейм съехались почти 40 тысяч курдов из разных стран Европы.



