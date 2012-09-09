Дик Адвокат не смог отказаться от российских денег

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокатв интервью бельгийскому изданию Nieuwsblad.be рассказал об обстоятельствах, при которых покинул сборную Бельгии, чтобы стать тренером российской национальной команды.

«В сборной Бельгии у меня была зарплата 300 тысяч евро. И вдруг мне предложили работу в России с гораздо более высокой зарплатой. Я не мог отказаться от таких денег. Да и вряд ли вы найдете тренера в моем возрасте, который бы это сделал, – цитирует Адвоката Nieuwsblad.

Дик Адвокат родился 27 сентября 1947 года. На посту главного тренера сборной России, который он занял 17 мая 2010 года, Адвокат получал 7 миллионов евро в год. Он самый высокооплачиваемый тренер на Евро-2012.



