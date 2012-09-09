9 взрывов в Ираке: два десятка погибших, десятки раненых

На территории Ирака в воскресенье прогремело около девяти взрывов в разных частях страны. Всего, по информации местной полиции, в результате серии терактов погибло не менее 20 человек.

Всего произошло около девяти взрывов, однако самый серьезный инцидент, передаёт Би-Би-Си, произошел в районе города Киркук, расположенном на севере страны. Число погибших в здесь составило не менее 11, еще около 17 человек получили ранения. Взрыв организовал террорист-смертник. В результате теракта погибли в основном рекруты, собиравшиеся недалеко от военной базы записаться в ряды иракской армии.

Подробности других терактов пока не сообщаются.