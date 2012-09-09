Вся страна на пикнике: День дедушек и бабушек в Канаде

Сегодня в Северной Америке праздник. В Канаде, в следующее за Днем труда воскресенье сентября отдается дань уважения старшему поколению: отмечается День дедушек и бабушек (National Grandparents Day).

Обычно в этот день в семьях стараются уделять старикам максимум внимания, все собираются вместе, чтобы поиграть в старомодные настольные игры, полистать пожелтевшие фотоальбомы, послушать рассказы о делах давно минувших дней.

В этот день маленькие и взрослые внуки поздравляют своих бабушек и дедушек с их праздником, дарят им цветы и подарки и обязательно заходят в гости. Бабушки с радостью встречают своих внуков и, как правило, угощают их сладкими пирогами. Дедушки в этот день тоже стремятся побаловать внуков каким-нибудь особенным образом, провести день вместе с ними, привлечь их к участию в семейном пикнике, передать им свое мастерство в приготовлении барбекю.

Пикник, посвященный общесемейному барбекю по случаю Дня дедушек и бабушек - традиционное мероприятие, организуемое канадцами во дворе собственного дома в любую погоду, рассазал портал "Праздники сегодня". Если же погода в этот праздничный сентябрьский уик-энд стоит особенно хорошая, народ пользуется любой возможностью куда-нибудь поехать. Кто-то едет на день на расстояние в пределах 1—3-х часов езды (а поскольку дороги в Канаде хорошие, уехать за это время можно далеко), чтобы вечером вернуться домой, а кто-то загружает в машину палатку и спальники, запасается едой и едет на несколько дней, если позволяют отгулы или отпуск на работе.

Ездят целыми кланами, прихватив не только всех ближайших членов семьи (родителей и 2-3-4 детей, включая и малышей нескольких месяцев, а то и недель, от роду), но и бабушек-дедушек, дядей-тетей, друзей, одну-двух любимых собак, кучу велосипедов, лодку или катер на прицепе или на крыше.