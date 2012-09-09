Букингем: корги Монти - собака Елизаветы II, снявшаяся в ролике к Играм, умерла
9 сентября 2012, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]
О смерти одной из собак породы корги, появившихся вместе с королевой Елизаветой II в комедийном скетче о Джеймсе Бонде, показанном на церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне сообщил Букингемский дворец.
В ролике собака по кличке Монти и две другие корги встречали актера Дэниэла Крейга у входа в Букингемский дворец.
Сообщается, что Монти было 13 лет, и в прошлом хозяйкой этой собаки была королева-мать Елизавета, скончавшаяся в 2002 году, передаёт Би-Би-Си.
Во дворце по-прежнему живут две другие корги - Уиллоу и Холли, а также собаки Кэнди и Вулкан породы дорги - сместь таксы и корги.