Торнадо обрушились в субботу на районы Нью-Йорка Квинс и Бруклин. Сильные порывы ветра вырывали с корнем деревья, обрывали линии электропередачи, с домов слетали крыши. Скорость первого смерча превышала 150 километров в час.

В настоящее время во власти непогоды находится практически все восточное побережье США. В районе Вашингтона в результате сильного шторма без электричества остались десятки тысяч человек. Из-за непогоды были отложены до воскресенья заключительные матчи проходящего в Нью-Йорке открытого чемпионата США по теннису.

Метеорологическая служба США предупреждает о том, что в ближайшие несколько часов в регионе сохранится опасность возникновения торнадо. Кроме того, ожидаются сильные грозовые дожди и штормовые ветры.



