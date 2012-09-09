В Никарагуа проснулся вулкан, тысячи жителей бегут из домов

Власти Никарагуа эвакуируют около трех тысяч человек из районов вблизи вулкана Сан-Кристобаль, выбрасывающего пепел и газ высотой 4 километра. Он проснулся субботним утром. Перед этим жители слышали три взрыва.

В департаменты Чинандега и Леон, расположенные к северо-западу от столицы страны Манагуа, были направлены солдаты, после того как местных жителей попросили покинуть дома.

Власти ожидают новых взрывов и выбросов газа. В этом случае опасность может угрожать 20 тысячам человек.

Сан-Кристобаль, высота которого составляет 1 745 м, находится в 150 км к северу от столицы Никарагуа города Манагуа.

Напомним, в 2008г. вулкан Сан-Кристобаль также выбрасывал в атмосферу пепел и газ, после чего последовала серия небольших извержений.







