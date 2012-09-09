Виталий Кличко не будет проводить матч-реванш с Мануэлем Чарром

Действующий чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко после защиты титула в бое с немцем Мануэлем Чаррой, заявил побежденному , что не может часто встречаться с ним, надо дать шанс другим.

Украинский боксер в воскресенье в Москве техническом нокаутом одержал победу над Чарром. В четвертом раунде рефери остановил бой, поскольку немец получил сильное рассечение.

"Мануэль показал огромное желание боксировать. Это вызывает уважение. Если вспомнить бой с Ленноксом Льюисом (в котором Кличко получил рассечение и проиграл техническим нокаутом), то тот бой я выигрывал по очкам. А в сегодняшнем поединке я во всех четырех раундах оказался сильнее, - сказал Кличко на пресс-конференции, отвечая на просьбу Чарра на матч-реванш. - Я понимаю твое огромное желание снова боксировать с Кличко, но ты знаешь, какое количество боксеров хочет этого, и если мы будем с тобой так часто встречаться, то мы не дадим шанса другим", сообщает его слова РИА Новости.

Кличко сказал Чарру, что у того был свой шанс, и он сражался с огромным желанием. "Я уверен, что ты еще завоюешь высокие звания, но сегодня бой закончился. Закончился так, как решил врач, и не важно, из какого угла он вышел", - сказал чемпион, отвечая на заявление немца о том, что медик, вынося решение, не обратился к секундантам Чарра.





Бой между Кличко и Чарром проходил в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" в ночь на 9 сентября.

Для Виталия Кличко бой с Чарром в Москве стал девятой защитой чемпионского титула после возвращения на ринг четыре года назад. Всего же за свою профессиональную карьеру Виталий Кличко провел 47 боев, уступив лишь в двух из них.

Перед боем с Чарром некоторые СМИ сообщали, что этот поединок станет последним в карьере 41-летнего Виталия Кличко. Однако пока боксер никаких заявлений по поводу окончания карьеры не делал.