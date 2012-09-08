Lufthansa после забастовки стюардов возобновила работу по обычному графику

Все рейсы немецкого авиаперевозчика "Люфтганза" в субботу начали выполняться в полном объёме после забастовки проводников, в результате которой 2/3 вылетов - порядка 1200 - в пятницу были отменены из-за забастовки стюардов.

"Сегодня обычный для субботы день", - отметил представитель авиакомпании. По его словам, перелеты осуществляются согласно расписанию, за исключением примерно десятка рейсов, об отмене которых было объявлено еще в четверг. На данный момент практически все они отправлены в пункты назначения, подчеркнули в "Люфтганзе".

"АН" писали, что серия забастовок сотрудников Lufthansa связана с невыполнением ряда требований профсоюза сотрудников администрацией авиаперевозчика.

В пятницу вечером авиакомпания и Независимая организация бортпроводников договорились, что в период урегулирования спора с участием нейтральной стороны до 12 сентября забастовок не будет.