Подлинного Ренуара в Вирджинии продали по цене хот-дога

В Соединённых Штатах за несколько долларов на барахолке куплен пейзаж, который, возможно, принадлежит кисти французского живописца, графика и скульптора, одного из основателей импрессионизма на рубеже IX-XX веков Пьера-Огюста Ренуара.

Примерная стоимость картины составляет $100 тыс. Картину в городе Александрии (штат Вирджиния) приобрела местная жительница, передаёт Би-Би-Си.

Специалисты аукционного дома Potomack, куда обратилась новая владелица картины, считают, что речь идет о полотне Paysage Bords de Seine, датируемом 1879 годом.