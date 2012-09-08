На угольной шахте погибли 10 горняков, упав с затопленной платформы в Китае
8 сентября 2012, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
В китайской провинции Ганьсу в субботу поднято на поверхность тело последнего из 10 шахтеров, которые погибли накануне, упав в затопленную шахту с перевернувшейся платформы.
Авария произошла в ночь на пятницу, передаёт Би-би-Си.
Правилами безопасности на китайских шахтах нередко пренебрегают, в результате ежегодно погибают тысячи шахтеров. В 2010 году ежедневно в шахтах погибало в среднем шесть рабочих.