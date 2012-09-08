Близ штаб-квартиры НАТО в афганской столице прогремел взрыв: шестеро погибших

В афганской столице в непосредственной близости от штаба ISAF в субботу прогремел взрыв. По сообщениям афганской полиции, при взрыве, совершенном смертником, погибли не менее шести человек.

В Кабуле годня готовятся к памятным мероприятиям по случаю годовщины убийства Ахмада Шах Масуда - лидера афганской оппозиции и руководителя Северного альянса - группировки, которая вела борьбу с движением Талибан, напонила Би-Би-Си.

Ахмад Шах Масуд был убит 9 сентября 2001 года боевиками "Аль-Каиды".

"АН" писали, что сегодня также в результе взрыва погиб крупный афганский чиновник и его телохранитель.