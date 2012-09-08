Близ штаб-квартиры НАТО в афганской столице прогремел взрыв: шестеро погибших
8 сентября 2012, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
В афганской столице в непосредственной близости от штаба ISAF в субботу прогремел взрыв. По сообщениям афганской полиции, при взрыве, совершенном смертником, погибли не менее шести человек.
В Кабуле годня готовятся к памятным мероприятиям по случаю годовщины убийства Ахмада Шах Масуда - лидера афганской оппозиции и руководителя Северного альянса - группировки, которая вела борьбу с движением Талибан, напонила Би-Би-Си.
Ахмад Шах Масуд был убит 9 сентября 2001 года боевиками "Аль-Каиды".
"АН" писали, что сегодня также в результе взрыва погиб крупный афганский чиновник и его телохранитель.