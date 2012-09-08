В Китае воды реки Янцзи у порта Чунцин стали кроваво-красными

В Китае а минувшей неделе вода в одном из рукавов реки Янцзы у центрального китайского портового города Чунцин неожиданно окрасилась в красный цвет. Кроваво-красное пятно простирается на многие сотни метров.

"Кровавая" вода удивила местных жителей, многие даже наливают воду в бутылки, чтобы сохранить в памяти необычное явление.

Местные власти начали расследование инцидента, поступают сообщения, что покраснение воды в реке было замечено еще в нескольких местах Янцзы. Официальные лица пока не могут дать объяснений произошедшему.

Между тем, согласно информации газеты Daily Mail, местные рыбаки продолжают промысел рыбы в "красной воде", чтобы не понести убытки, передаёт РИА Новости.