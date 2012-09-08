Австралийский премьер срочно покинула саммит АТЭС

Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард была вынуждена сегодня экстренно покинуть саммит АТЭС во Владивостоке и вернуться на родину в связи с кончиной своего отца. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

"Ее отец скончался. Позвольте мне от имен всех вас выразить соболезнования ей лично и членам ее семьи", — сказал он, сообщают vesti.ru.

Накануне Гиллард успела провести двухсторонние встречи со своими коллегами из Малайзии и Папуа-Новой Гвинеи, подписать ряд документов. После отъезда премьера австралийскую делегацию на саммите будет представлять министр торговли страны Крэйг Эмерсон.



