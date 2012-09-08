В Мексике арестован подозреваемый в убийстве американского пограничника
8 сентября 2012, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Мексики накануне арестован Хесус Санчес Меса - один из пятерых подозреваемых в убийстве американского пограничника Брайана Терри в Аризоне в 2010 году в ходе спецоперации США против контрабанды оружия.
Убийство Терри оказалось в центре скандала, связанного с неудавшейся американской операцией Fast and Furious, напомнинает Би-Би-Си.
На месте убийства пограничника, в частности, было найдено оружие, купленное в Аризоне.
"АН" пиали, что полиция Мексики также обнаружила целый арсенал в доме 9-летнего школьника.