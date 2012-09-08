Тридцативосьмилетний футболист английского "Манчестер юнайтед" Райан Гиггз четыре раза отмечен в новом выпуске Книги рекордов Гиннеса-2013. Об этом сообщают британские СМИ.

Валлийский полузащитник стал первым и единственным футболистом, который выходил в каждом сезоне английской премьер-лиги за всю историю её существования /1992 - 2011/, а также первым и единственным игроком, который забивал в каждом из этих сезонов.

Гиггз также установил рекорд по количеству матчей, сыгранных в чемпионате Англии /598/ и по количеству титулов победителя премьер-лиги /12/.



