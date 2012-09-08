Австралия будет отправлять нелегалов за море к папуасам

Премьер-министры Австралии и Папуа-Новой Гвинеи подписали соответствующее соглашение об отправке прибывающих в страну беженцев в центры временного содержания на острове Манус до выяснения обстоятельств их дел.

Австралийские власти надеются, что рассмотрение дел беженцев за пределами континента в Папуа-Новой Гвинее позволит сдерживать рост числа желающих добраться в страну из Индонезии на не подходящих для подобного плавания судах, передаёт Би-Би-Си.

По данным главы парламентской экспертной панели Ангуса Хьюстона, около тысячи беженцев и членов экипажа погибли в море с 2001 года, пытаясь добраться до Австралии на лодках.

Четыре года назад бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд закрыл центры временного содержания переселенцев, опасаясь, что подобная практика нарушает права человека.