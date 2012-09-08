Для представительства за рубежом англиканская церковь вводит пост президента

Архиепископ Кентерберийский Роуан Уильямс сообщил, что англиканская церковь собирается ввести пост президента, в задачу которого будет представлять руководство сообщества за рубежом. Сам он намерен начать преподавание в Кембриджском университете.

Президент будет совершать много поездок в церкви на территории иностранных государств, заявил духовный лидер, передаёт Би-Би-Си. Сам архиепископ, в свою очередь, сможет сконцентрироваться на управлении церковными делами в Англии, рассказал он.

Уильямс уходит с поста архиепископа в декабре. 104-й архиепископ Кентерберийский возглавлял 77-миллионное англиканское сообщество с 2002 года.