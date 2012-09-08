Полиция нашла в доме школьника арсенал наркоторговцев в Мексике

В Мексике в частном доме в городе Эрмосильо, после того, как девятилетний мальчик пришел в школу с пистолетом, полиция обнаружила целый арсенал оружия, который, предположительно, может принадлежать группировке наркоторговцев.

Одноклассники сообщили вооружённом школьнике в правоохранительные органы и в доме у ребёнка был проведен обыск, передаёт Би-Би-Си. В ходе него были обнаружены 13 тысяч патронов, пистолеты и автоматы, портативные радиостанции и машинки для пересчета денег.

Проживавшая в доме женщина была арестована, а мужчина, который также жил в нем, сбежал.