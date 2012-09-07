Преподавателя в Германии подозревают в связях с «Аль-Каидой»

В училище немецкого города Дуйсбург в течение нескольких месяцев работал преподаватель, который с 2001 находился под наблюдением властей в связи с подозрением в салафизме – радикально настроенным течением в исламе.

В 2004 году его дело было закрыто. Так как у подозреваемого не было судимости, и он подписал заявление о приверженности ценностям Конституции, то его, не задумываясь, взяли на работу.

Только после тревожного сигнала о том, что возможно мужчина связан с террористической сетью Аль-Каида, его уволили. Учитель также является одним из членов-учредителей «Исламского центра Мюнстера».

Теперь властям предстоит расследовать его дело.