Президент Чехии: Нынешняя Европа и весь Запад возвращаются к социализму

Президент Чехии Вацлав Клаус, выступая в пятницу на открытии международной конференции, высказал разочарование развитием Европы после падения коммунистических режимов. Он считает, что весь Запад сейчас возвращается к социалистической модели управления.

По его словам, после революционных перемен в странах Центральной и Восточной Европы и падения коммунизма, "нынешняя Европа и весь Запад возвращаются к социализму и государственному управлению обществом".

Чешский президент полагает, что в настоящий момент в Европе существуют серьезные угрозы для либеральной демократии и рыночной экономики, среди которых "утрата традиционных ценностей, популизм демократических политиков, растущая сила судов, неправительственных организаций и СМИ".

"Для меня, человека активно участвовавшего в подготовке радикальных политических и экономических перемен, современный мир полон разочарований. Мы живем в значительно более социалистическом обществе, управляемом государством, нежели мы себе ранее представляли", - сказал он. Вацлав Клаус уверен, что лидеры европейских стран должны более активно работать над "продвижением свободы", передает Чешское информагентство ЧТК.