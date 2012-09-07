Западные СМИ называют забастовку стюардов "восстанием тех, кто хорошо зарабатывает". Как сообщает в пятницу сайт газеты Bild, стартовая зарплата начинающего бортпроводника в авиакомпании Lufthansa составляет 1 тысячу 533 евро 23 цента.

А стюардесса с 10-летним стажем зарабатывает в компании в среднем 2,917 тысячи евро. Максимальная зарплата старшего бортпроводника составляет до 7 тысяч евро. При этом, в конкурирующей авиакомпании Air Berlin стюарды и стюардессы зарабатывают в среднем от 1,62 тысячи до 1,973 тысячи евро в месяц, пишет издание.

Напомним, бортпроводники авиакомпании Lufthansa бастуют с 31 августа. 7 сентября они вновь потребовали повышения заработной платы на 5%, однако руководство компании пообещало поднять заработную плату лишь на 3,5%. Участников забастовок это решение не удовлетворило и они пообещали продолжить свою акцию.