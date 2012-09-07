В Сирии рассредоточены химические арсеналы по всей стране

Западные спецслужбы заявили, что правительство Сирии рассредоточило запасы химических вооружений по различным складам на всей территории страны. Об этом в пятницу пишет The Washington Post.

По данным разведки, речь идет о нескольких сотнях готовых химических боеприпасов и исходных компонентов, которые размещены на не менее, чем 20 складах. Причем запасы наиболее опасных вооружений хранятся как минимум на шести складах.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки заявил изданию, что в такой ситуации может повториться ливийский сценарий, когда после свержения Муаммара Каддафи арсеналы его армии попали в руки разных группировок. А затем это оружие всплыло в секторе Газа, на Синайском полуострове и в ряде африканских стран.

Еще один источник заявил, что что после того, как отдельные районы Сирии перешли под полный контроль повстанцев, США и его ближневосточные союзники значительно ускорили подготовку операции по взятию под свой контроль складов с химическим оружием.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что в Сирию для установления точного местонахождения складов химического и биологического оружия заброшены отряды британского спецназа, а в стране якобы уже действуют их коллеги из США и Франции.