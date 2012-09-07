В Китае в результате землетрясений погибли 64 и ранены 715 человек

В пятницу агентство "Синьхуа" сообщило, что в Китае после двух землетрясений, произошедших в провинциях Юньнань и Гуйчжоу погибло 64 человека, еще 715 человек получили ранения, ранее сообщалось о 43 погибших.

Напомним, примерно в 11.00 по местному времени в провинциях Юньнань и Гуйчжоу были зарегистрированы два подземных толчка. Спустя час после первого землетрясения был зарегистрирован еще один подземный толчок магнитудой 5,6. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился на глубине 14 км на пограничной территории между двумя провинциями.

В результате землетрясения обрушились порядка 20 тысяч жилых домов, оборваны порядка 110 линий электропередачи, а некоторые районы провинций оказались вообще без связи.