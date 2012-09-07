Комиссар ЕС пригрозил России пожаловаться на нее в ВТО

Комиссар Евросоюза по торговле Карел де Гюхт пригрозил пожаловаться на Россию в ВТО за множество ограничительных практик. Он заявил, что вступив в эту организацию Москва обязана играть по правилам, сообщает Reuters.

Карел де Гюхт, выступая на европейско-российском семинаре в Хельсинки, выделил ряд принятых Москвой мер против европейских производителей, в частности, запрет России на ввоз живых животных из Европы, планы обложить пошлинами импортные автомобили и другие примеры протекционистских мер. Он считает, что эти меры посылают "неверный сигнал в то время, когда предполагается увеличение либерализации".

Он заявил, что "членство в ВТО означает, что страна является субъектом механизма урегулирования споров этой организации. Россия должна понимать, что Европа воспринимает этот механизм очень серьезно и что мы не постесняемся настоять на соблюдении наших прав, если они будут нарушены".

Комиссар Евросоюза заявил, что Россия нарушает правила ВТО, оставляя свои рынки закрытыми для конкурентов.