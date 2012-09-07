Канада закрывает свое посольство в Иране

В пятницу министр иностранных дел Канады Джон Бэрд заявил журналистам, что власти страны закрывают свое посольство в Иране и высылают дипломатов Ирана с территории Канады в течение пяти дней. Об этом сообщает агентство Рейтер.

В заявлении министра говорится: "В наше время (иранское правительство) представляет наиболее серьезную угрозу для мира и безопасности". Кроме того, он обвинил Иран в поставках оружия и боеприпасов в Сирию, а также в разработке ядерной программы, которая представляет угрозу для мирового сообщества.