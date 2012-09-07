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Канада закрывает свое посольство в Иране

7 сентября 2012, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Канада закрывает свое посольство в Иране

В пятницу министр иностранных дел Канады Джон Бэрд заявил журналистам, что власти страны закрывают свое посольство в Иране и высылают дипломатов Ирана с территории Канады в течение пяти дней. Об этом сообщает агентство Рейтер.

В заявлении министра говорится: "В наше время (иранское правительство) представляет наиболее серьезную угрозу для мира и безопасности". Кроме того, он обвинил Иран в поставках оружия и боеприпасов в Сирию, а также в разработке ядерной программы, которая представляет угрозу для мирового сообщества.

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