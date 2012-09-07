В США тысячи человек могут заразиться смертельным вирусом

Как сообщают в пятницу американские СМИ, около 22 тысяч посетителей национального парка Йосемити в штате Калифорния находятся под угрозой заражения редким вирусом, который называется хантавирус.

По последним данным, сейчас подтверждены восемь случаев заражения, трое из которых имели летальный исход, пишет The Guardian.

Хантавирус возникает у человека после контакта с грызунами. Распространяется вирус через мышиный помет. Среди известных симптомов: головная боль, боли в мышцах, затрудненное дыхание и кашель. Вирус распространяется очень быстро, а его симптомы начинают проявляться только спустя шесть недель после заражения.

Американские власти уже разослали предупреждения о распространении вируса во все лагеря, но пока не спешат закрывать доступ туристов в парк Йосемити, ссылаясь на местные органы здравоохранения.

По данным издания, в настоящее время около 3 тысяч человек из 22 тысяч являются гражданами других стан. Опасность заражения вирусом грозит 10 тысячам туристов.

Кроме того, вирус мог попасть и во Францию, на данный момент известно о двух случаях заражения этой болезнью - вирус зарегистрирован у двух французов, недавно вернувшихся из Йосемити.

Напомним, в парке Йосемити заражение хантавирусом были и ранее, они зарегистрированы в 2000 и 2010 годах, болезнь была отмечена только в двух случаях.