Принц Гарри прибыл в Афганистан на службу пилотом ВВС

Британский принц Гарри прибыл в Афганистан в четверг вечером. Третий в очереди британского престолонаследия, 27-летний Гарри будет проходить 4-месячную службу в качестве пилота вертолета Королевских ВВС и принимать участие в активных боевых действиях против "Талибана".

Капитан Джок Гордон, командующий объединенной авиационной группой отметил, что принцу Гарри предстоит сложная и требующая самоотдачи работа. Он попросил всех оставить Гарии в покое.

В 2008 году принц Гарри провел десять недель на службе в афганской провинции Гильменд. Но он вынужден был вернуться в Британию раньше времени, так как информация о его местонахождении просочилась в СМИ. Сейчас о его расквартировке в Афганистане было известно заранее. Минобороны Великобритании подтвердило факт прибытия принца Гарри на базу, сообщает РИА Новости.

Напомним, повышенный интерес к внуку королевы Елизаветы II появился во всем мире, после того, как в Интернете и в СМИ появились его откровенные фотографии.