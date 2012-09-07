Принц Гарри прибыл в Афганистан на службу пилотом ВВС
7 сентября 2012, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]
Британский принц Гарри прибыл в Афганистан в четверг вечером. Третий в очереди британского престолонаследия, 27-летний Гарри будет проходить 4-месячную службу в качестве пилота вертолета Королевских ВВС и принимать участие в активных боевых действиях против "Талибана".
Капитан Джок Гордон, командующий объединенной авиационной группой отметил, что принцу Гарри предстоит сложная и требующая самоотдачи работа. Он попросил всех оставить Гарии в покое.
В 2008 году принц Гарри провел десять недель на службе в афганской провинции Гильменд. Но он вынужден был вернуться в Британию раньше времени, так как информация о его местонахождении просочилась в СМИ. Сейчас о его расквартировке в Афганистане было известно заранее. Минобороны Великобритании подтвердило факт прибытия принца Гарри на базу, сообщает РИА Новости.
Напомним, повышенный интерес к внуку королевы Елизаветы II появился во всем мире, после того, как в Интернете и в СМИ появились его откровенные фотографии.