Переговоры Lufthansa и профсоюза бортпроводников зашли в тупик

Из-за забастовки работников авиакомпании Lufthansa десятки тысяч пассажиров во всем мире вынуждены были пересесть на другие виды транспорта. В крупнейшем аэропорту Германии в г. Франкфурт-на-Майне застряли тысячи туристов, которые ничего не знали о забастовке.

Большинство пассажиров из Германии смогли перебронировать свой полёт или взять билет на поезд. Но многие вокзалы оказались переполненными. Пресс-секретарь авиакомпании Lufthansa Клаус Вальтер заявил: «Мы планируем выполнить более половины из запланированных на сегодня 1800 рейсов». Ранее сообщалось о том, что авиакомпании придется отменить две трети рейсов.

Председатель профсоюза UFO, представляющего интересы бортпроводников, Николай Баублис выразил надежду в интервью немецкому каналу n-tv, что в переговорах с авиакомпанией может скоро наступить «переломный момент». Баублис также заявил, что «сегодня может быть последний день забастовки, так как профсоюз хочет дать авиакомпании время для принятия решения». Однако, по словам пресс-секретаря Lufthansa Клауса Вальтера, прийти к какому-либо компромиссу будет непросто.

Клаус Вальтер пока воздерживается от дальнейших комментариев и не подтверждает, что переговоры состоятся в ближайшие выходные: «Мы надеемся на конструктивное обсуждение, которое приведет к быстрому решению этого конфликта, потому что речь идет о будущем немецкой авиакомпании Lufthansa, которая может действовать с позиций сильнейшей авиакомпании в Европе. Конечно, если мы хотим продолжать играть ведущую роль, то должны адаптироваться к современной конкуренции».

Напомним, бортпроводники требуют повышения зарплаты на 5 процентов и улучшения условий труда.