В Европе растет уровень безграмотности, Евросоюз обеспокоен

Европейский Союз обеспокоен растущей безграмотностью: всё больше и больше граждан ЕС не умеет правильно читать и писать. По расчетам экспертов из Европейской комиссии, каждый пятый европеец не обладает элементарными навыками чтения и письма.

В одной Германии по официальным данным число неграмотных достигает 7,5 миллионов человек, а реальные цифры, вероятно, намного выше. По случаю Международного дня грамотности, 8 сентября, 27 европейских стран поставили перед собой задачу сократить до 2020 года количество 15-летних школьников, не умеющих хорошо читать, до 15 процентов.

Эксперты опасаются, что неграмотность граждан ЕС может привести их к нищете, что, соответственно, плачевно скажется на экономике Евросоюза в целом. Как правило, эта группа лиц не может найти работу, поэтому получает пособие от государства. С учетом экономического кризиса в Европе, ЕС не может позволять себе такие дополнительные затраты.