В Хельсинки пытаются избавиться от заполонивших город злобных зверьков

Хельсинки пытается справиться с расплодившимися в городе кроликами. В финской столице начался очередной отлов этих животных, наносящих вред растущим в городе деревьям и кустарникам.





С 2010 года в городе регулярно проводятся отловы кроликов. Кроме того, в течение года сотни кроликов становятся добычей лучников.

В результате количество кроликов в городе уменьшилось, но их распространение остановить не удалось: их популяция распространилась на более обширной территории.

Отлов животных теперь будет производиться и в новых городских районах: Конала, Пакила и Палохейня.

Специалисты считают, что начало популяции кроликов в Хельсинки было положено, когда домашних кроликов выпустили на волю. Сейчас размножающиеся в геометрической прогрессии кролики приспособились к городским условиям: животные грызут молодые деревья и кусты, уничтожают их кору, а также выкапывают массу ходов и нор.