В Минске описано имущество "Говори правду" экс-кандидата в президенты
7 сентября 2012, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Минске милицией описано имущество гражданской кампании «Говори правду!», возглавляемой бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Владимиром Некляевым. Задержан лидер молодежного крыла Павел Виноградов.
За что – пока неизвестно, сообщает gazeta.ru.
Из офиса изъяты печатная продукция, листовки, воздушные шарики с логотипом кампании. Микроавтобус милиции дважды приезжал за изъятым.
Милиция объяснила свой визит в офис «Говори правду!» тем, что жители дома, где он располагается, пожаловались на шум по ночам.
Кампания готовит жалобу в прокуратуру на действия сотрудников милиции.