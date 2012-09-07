В Минске милицией описано имущество гражданской кампании «Говори правду!», возглавляемой бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Владимиром Некляевым. Задержан лидер молодежного крыла Павел Виноградов.

За что – пока неизвестно, сообщает gazeta.ru.

Из офиса изъяты печатная продукция, листовки, воздушные шарики с логотипом кампании. Микроавтобус милиции дважды приезжал за изъятым.



Милиция объяснила свой визит в офис «Говори правду!» тем, что жители дома, где он располагается, пожаловались на шум по ночам.

Кампания готовит жалобу в прокуратуру на действия сотрудников милиции.



