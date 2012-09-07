Барак Обама дал согласие баллотироваться в президенты США

Барак Обама официально согласился баллотироваться в президенты США от Демократической партии. О своем формальном согласии Обама объявил в программной речи 7 сентября на съезде демократов в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Накануне Демократическая партия официально выдвинула Обаму своим кандидатом в президенты США. "Выбор, который вам предстоит сделать, - заявил Обама в своей речи, - это выбор между двумя путями развития Америки". Обама добавил, что для решения проблем, накопившихся в США за последнее время, потребуется не один год.

Выборы президента США пройдут 6 ноября.



