Власти Сирии рассредоточили запасы химоружия по городам страны

Запасы химического оружия Сирии в количестве нескольких тонн и его компонентов рассредоточены по 20 городам внутри страны, считают представители разведок США и стран Ближнего Востока, пишет газета Washington Post.

Издание отмечает в публикации, что представители разведсообщества тщательно отслеживают ситуацию в Сирии.

По данным американской разведки и спецслужб ближневосточных стран, Сирия располагает несколькими тоннами химического оружия и компонентов для его производства, включая нервно-паралитический газ зарин.

По словам представителя разведки, на которого ссылается издание, "США рассматривают все возможные сценарии" обеспечения безопасности запасов химоружия в Сирии.

Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. Его жертвами стали, по данным представителей ООН, 17 тысяч человек.